Chirurgia della voce Nuova tecnica mininvasiva | Solo nel nostro ospedale

Una nuova tecnica mininvasiva per la chirurgia della voce viene adottata esclusivamente in un ospedale locale. La voce, elemento delicato, può essere compromessa da diversi disturbi come polipi, cisti o paralisi delle corde vocali. Questa innovazione mira a ridurre i rischi e migliorare i risultati, offrendo ai pazienti un intervento meno invasivo e più efficace.

EMPOLI La voce è uno strumento fragile. Basta poco per alterarla: un polipo, una cisti, un edema, una paralisi delle corde vocali. All’ospedale San Giuseppe di Empoli la chirurgia della voce ha cambiato passo grazie alla Feps, una tecnica che permette di intervenire in modo mirato, senza anestesia generale e spesso senza ricovero. In poco meno di 2 anni e mezzo sono già oltre cento gli interventi realizzati. La Feps, acronimo di fonochirurgia endoscopica flessibile, è oggi una tra le attività più innovative della struttura complessa di Otorinolaringoiatria di Empoli-Firenze oltrarno, che a breve sarà affiancata anche dalla chirurgia robotica. A guidare la struttura è il dottor Gianluca Leopardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

