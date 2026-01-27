Nel 2025 18 sedute e sono state approvate 110 deliberazioni torna a riunirsi il consiglio comunale

Nel 2025 il consiglio comunale di Cesena ha svolto 18 sedute e approvato 110 deliberazioni. Il bilancio delle attività riflette un impegno costante nel confronto politico e nella partecipazione democratica, con attenzione alle esigenze del territorio. Questo monitoraggio evidenzia l’importanza del ruolo istituzionale nel rappresentare e ascoltare la comunità locale, mantenendo un dialogo aperto e trasparente con i cittadini.

È articolato il bilancio dell'attività svolta dal consiglio comunale di Cesena nel corso del 2025, a testimonianza di un lavoro continuo di confronto politico, partecipazione democratica e attenzione alle istanze del territorio. Come comunicato dal presidente del consiglio comunale, Filippo.

