Un bambino che era stato allontanato dalla famiglia può tornare a casa dopo aver superato i controlli e le valutazioni degli psicologi, che hanno ritenuto i genitori idonei a prendersi cura di lui. La decisione è stata presa in seguito agli esami condotti sui percorsi di riabilitazione e sulle condizioni familiari, confermando la possibilità di reinserimento del minore nel suo ambiente di origine.

Un altro bimbo strappato alla sua famiglia, «illegittimamente» secondo gli esiti dei percorsi psicologici affrontati dal padre e dalla madre che sono risultati idonei alla genitorialità. La storia di Antonio (nome di fantasia) inizia l’8 gennaio scorso quando viene accompagnato in una casa famiglia, strappato all’affetto dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Non bisogna andare molto lontano ma fermarsi ai piedi del Vesuvio, a Torre del Greco per trovare una situazione simile a quella di Palmoli. La sua famiglia non vive nel bosco ma in riva al mare, a pochi passi dal palazzo municipale. Lui una casa ce l’ha. Ha i servizi igienici, ha l’acqua, ha i riscaldamenti, ha una stanzetta che condivide con il fratello più grande, piena di giocattoli e peluches. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Allontanato dalla famiglia, il bimbo può tornare a casa. Gli psicologi: «Genitori idonei»

