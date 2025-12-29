Sottoponeva il figlio a riti satanici | bimbo allontanato dalla madre

Una donna di Bolzano è stata temporaneamente privata della responsabilità genitoriale dopo aver tentato di coinvolgere il figlio in riti legati a superstizioni. L’azione è stata presa dalle autorità per tutelare il benessere del minore, che si trovava a rischio a causa di pratiche considerate dannose e non conformi alle norme di tutela infantile. La vicenda evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale pericolo per i minori.

Bolzano, 29 dicembre 2025 – E’ stata sospesa la responsabilità genitoriale di una madre che avrebbe cercato di indottrinare il figlio con riti legati a superstizioni. La vicenda, raccontata sul quotidiano locale Alto Adige, è accaduta nelle scorse settimane nei dintorni di Bolzano. La donna, rimasta vedova, avrebbe smesso di mandare a scuola il figlio, minacciando di morte le insegnanti. Avrebbe costretto il piccolo a dormire in pieno giorno e niente pediatra. Da mangiare gli avrebbe dato solo dei biscotti, si legge sul quotidiano. La madre avrebbe convinto il bambino che i dolori fisici come il mal di pancia dovuto alla malsana alimentazione fossero in realtà dovuti a maledizioni sciamaniche che lo avevano colpit o. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

