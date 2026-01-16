Vela | allo Yacht Club de Monaco giovani velisti si sfidano alla Monaco Optimist Team Race

Alla Yacht Club de Monaco prende il via la Monaco Optimist Team Race, una competizione internazionale dedicata ai giovani velisti. Nel primo giorno di gara, 15 squadre provenienti da 12 Paesi si sono affrontate in mare per qualificarsi ai successivi turni. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani talenti della vela, promuovendo lo sport e la collaborazione tra le nazioni.

Si apre la Monaco Optimist Team Race. Nel primo giorno di gara allo Yacht Club de Monaco, 15 squadre di giovani velisti provenienti da 12 Paesi si sono sfidate in acqua per superare i gironi. “La vela è uno sport fantastico. Offre ai ragazzi – di 10, 11, 14 anni – l’opportunità di prendere un areo e recarsi dall’altra parte del mondo e di competere a livello internazionale a un’età così giovane, contro persone di continenti e culture diverse. Nella vela, i ragazzini in acqua diventano i capitani della loro imbarcazioni e hanno il controllo. Devono prendere tutte le decisioni in questo ambiente internazionale e multilingue e dare il massimo come squadra”, ha spiegato Chris Atkins, giudice della Monaco Optimist Team Race. 🔗 Leggi su Lapresse.it

