Evento conclusivo del Progetto Donne al Lavoro

Oggi, 17 dicembre, si è svolto presso la Direzione delle Politiche Sociali di Salerno l’evento conclusivo del progetto “Donne al Lavoro”. Un momento di condivisione e riflessione sui risultati raggiunti e sulle opportunità future, celebrando il percorso di empowerment e inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

© Salernotoday.it - Evento conclusivo del Progetto “Donne al Lavoro” Si è tenuto oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 11:00, presso la Direzione delle Politiche Sociali del Comune di Salerno (via La Carnale 8), l’evento conclusivo del Progetto “Donne al Lavoro”. L’iniziativa, realizzata da S. Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus grazie al sostegno di ENEL. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Donne e lavoro: ecco Pathway Donne, il progetto per creare nuove opportunità Leggi anche: Evento conclusivo di “Sentinelle di Biodiversità”, il progetto di inclusione, natura e tutela condivisa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LATINA | RiseUp, l’evento conclusivo per l’indipendenza delle donne vittime di violenza; Cybernauti – Generazioni in rete: ai Giardini Luzzati l’evento conclusivo del progetto DigitALL; Architettura, memoria, cittadinanza attiva: a Cesena l’evento finale del progetto europeo 'Archethics'; Bari – “Saperi&Sapori”, laboratori di cucina per minori con disabilità: domani l’evento conclusivo del progetto del Municipio II con buffet di dolci preparato dai partecipanti. Evento conclusivo del Progetto “Donne al Lavoro” - Si è tenuto oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 11:00, presso la Direzione delle Politiche Sociali del Comune di Salerno (via La Carnale 8), l’evento conclusivo del Progetto “Donne al Lavoro”. salernotoday.it

A Orte l’evento conclusivo di “Way Out” - Il 19 dicembre Chiara Tagliaferri chiude un anno di sensibilizzazione contro la violenza di genere NewTuscia – ORTE – 19 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Proba Falconia in Piazza della Libertà a ... newtuscia.it

Way Out: a Orte l’evento conclusivo di un percorso di consapevolezza e dialogo - NewTuscia – ORTE – Lighthouse Languages, ente coordinatore del progetto Way Out, invita la cittadinanza a partecipare all’evento conclusivo del percorso, realizzato in collaborazione con il Centro An ... newtuscia.it

Teramo Evento conclusivo del progetto Libertà e diritti delle donne

https://comunicalo.it/2025/12/13/sapori-di-futuro-evento-conclusivo-del-progetto-il-17-dicembre-al-di-vincenti-di-bisacquino/ - facebook.com facebook

ASSET BASILICATA PRESENTA SEMINARIO CONCLUSIVO PROGETTO ERASMUS+ “CREAS – CREATIVE SENIORS” A LAURIA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.