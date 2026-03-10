Allegri sorride perché Gimenez si è riaggregato al gruppo a Milanello dopo un periodo di assenza. Il difensore ha partecipato all’allenamento con i compagni e potrebbe essere disponibile per la partita contro la Lazio. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento importante per il reparto difensivo del Milan in vista delle prossime sfide di campionato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio l'attaccante rossonero Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la lunga terapia post operazione alla caviglia di fine dicembre. Una notizia davvero molto importante per tutto l'attacco del Milan. L'ex punta del Feyenoord è fuori da 21 partite e non scende in campo dal 28 ottobre scorso contro l'Atalanta. Servirà quindi probabilmente ancora del tempo per ritrovare il ritmo partita dopo il lungo periodo fuori, sicuramente, ma Allegri può sorridere e ne ha buone ragione. Gimenez è stato spesso al centro delle critiche di molti tifosi rossoneri in questa stagione: ha segnato un solo gol contro il Lecce in Coppa Italia, in Serie A è ancora a secco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri sorride: Gimenez è tornato. Per il Milan una carta importantissima nella corsa Scudetto

