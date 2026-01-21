Rabiot determinante per la corsa del Milan | è lui la carta Scudetto di Allegri

Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato quest'estate dall'Olympique Marsiglia, si sta rivelando un elemento chiave per il Milan di Allegri. La sua presenza in campo ha inciso sui risultati della squadra, confermando l'importanza della scelta tecnica fatta in estate. Con numeri e prestazioni solide, Rabiot rappresenta una delle possibili carte per la corsa allo scudetto dei rossoneri.

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dall'Olympique Marsiglia per decisa e precisa volontà di Massimiliano Allegri. La scelta estiva del Diavolo di assecondare i desideri del proprio allenatore sta pagando. L'impatto di Rabiot nel Milan è evidente a tutti. L'ex Juventus ha portato carisma, fisicità, gamba e, ultimamente anche qualche gol. Tutte caratteristiche di cui il centrocampo del Diavolo aveva bisogno, soprattutto in abbinata alla leadership, alla qualità e all'esperienza di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

