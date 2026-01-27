Il Milan di Allegri è esperienza e solidità ma nella corsa Scudetto pesano due fattori

Il Milan di Allegri si distingue per stabilità e solidità, evidenziate dai 21 risultati utili consecutivi in Serie A. Tuttavia, recenti sconfitte come quella contro la Cremonese evidenziano i fattori che possono influenzare la corsa allo Scudetto. Analizzare questi elementi aiuta a comprendere le potenzialità e le criticità della squadra in questa fase della stagione.

Questo, nonostante i difetti che stanno complicando il cammino del Milan in una stagione che, al di là di tutto, dopo l'ottavo posto della scorsa stagione resta estremamente positiva. Il 'CorSera', in due riflessioni, ha provato ad elencare e a spiegare il perché, in questo periodo, il Milan di Allegri abbia accumulato già 5 punti di ritardo dall'Inter capolista. Il primo, troppi pareggi. Sono già 8 in 22 partite, più di uno ogni tre gare. Nessuno ne ha collezionati di più in Serie A. È vero che i rossoneri non perdono mai, ma è anche vero che i 21 risultati utili consecutivi perdono un po' di valore se caratterizzati da troppi segni 'X'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan di Allegri si trova in una posizione di classifica favorevole, con 38 punti e un ruolo da protagonista nella corsa allo scudetto 2026.

