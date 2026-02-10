Volare tra le nuvole con Skyway l'installazione di ITA Airways per Milano Cortina 2026

Questa mattina a Milano è stata inaugurata l’installazione “Skyway” di ITA Airways in piazza San Carlo. L’opera vuole unire il mondo dello sport e quello del viaggio, portando tra le persone un messaggio di collegamento e scoperta. Molti passanti si fermano a guardare le strutture e a scattare foto, curiosi di capire cosa rappresenta questa installazione sospesa tra le nuvole.

M ilano, 9 feb. (askanews) – Si chiama Skyway ed è un’istallazione che ITA Airways porta in piazza San Carlo a Milano per raccontar e la dimensione dello sport e quella del viaggio. Con le illustrazioni di Emiliano Ponzi e le suggestioni della cabina di un aereo, il progetto rappresenta anche la presenza di ITA alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi anche › Mostre, arte e Olimpiadi Culturali da vedere durante Milano Cortina 2026 (e oltre) “È una installazione immersiva – ha detto ad askanews Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways – che racconta un po’ il nostro mondo, ma racconta anche il mondo dello sport. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Volare tra le nuvole con “Skyway”, l’installazione di ITA Airways per Milano Cortina 2026 Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Media americani preoccupati per i lavori all’arena Santa Giulia a Milano-Cortina: “Per l’hockey non c’è un piano B” L’ex oro olimpico Silvio Fauner rabbioso prima di Milano Cortina: “Ci hanno preferito l’Uomo Gatto” Silvio Fauner, ex campione olimpico di biathlon, esprime delusione e rabbia per l’esclusione da ruoli ufficiali ai Giochi di Milano Cortina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Volare tra le nuvole con Skyway, l’installazione di ITA Airways per Milano Cortina 2026; Matilde, principessa astigiana delle nevi alle Olimpiadi Milano-Cortina; Enrico Nigiotti, Maledetti innamorati è il titolo del nuovo album; Sanremo 2026, Nigiotti: In un mondo a cento all'ora a me piace camminare piano. Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com Milano - Cortina 2026 #sonostatoazzurodisci facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.