Allarme di Mattarella | Si vuole abbattere il diritto internazionale

Sergio Mattarella ha espresso preoccupazione riguardo a iniziative volte a mettere in discussione il diritto internazionale. Durante un suo intervento, il presidente ha evidenziato come ci siano segnali di attacchi alle norme che regolano i rapporti tra paesi. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla tutela degli accordi e delle convenzioni internazionali.

AGI - Di rado citazione fu altrettanto meditata, altrettanto ponderata: Sergio Mattarella menziona il filosofo cattolico liberale Alexis de Tocqueville e la sua " Democrazia in America " per chiedere che si scongiuri l'attuale deriva che rischia di portare i sistemi democratici verso l' autocrazia e il cesarismo. Lo stesso fenomeno che porta uomini e nazioni, in queste settimane e in questi mesi, a cercare di abbattere le regole basilari del diritto internazionale nate per controbilanciare le smodate volontà di potenza. Mattarella cita Tocqueville e avverte sui rischi per la democrazia. Ricevendo a Firenze la laurea honoris causa dal "Cesare... 🔗 Leggi su Agi.it

