Mattarella | Si vuole abbattere il diritto internazionale – Il video

Il presidente ha affermato che i protagonisti degli scenari globali sono organismi tecnologici e finanziari, i quali esercitano una crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Firenze il 10 marzo 2026 e si concentra sul ruolo di questi attori nelle dinamiche mondiali. Nessun altro dettaglio specifico è stato fornito in questa comunicazione.

(Agenzia Vista) Firenze, 10 marzo 2026 "I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Firenze Cesare Alfieri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

