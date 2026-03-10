Le imprese di La Spezia segnalano un aumento rapido e inatteso dei costi, definendo il fenomeno come quasi premeditato. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori economici, che si trovano a fronteggiare una crescita improvvisa delle spese senza poter prevedere quando potrebbe stabilizzarsi. La complessità del quadro geopolitico contribuisce a rendere difficile una previsione precisa sul futuro immediato.

La Spezia, 10 marzo 2026 – La previsione del domani è impossibile. Il quadro geopolitico infatti ancora è troppo variegato e complesso per consentire di fissare punti fermi oppure tracciare un ipotetico orizzonte. L’inevitabile conseguenza della crisi in Medio Oriente è un clima di generale incertezza e di forte preoccupazione che si sta respirando nel mondo dell’impresa. Anche Ance, associazione dei costruttori edili spezzina, presieduta da Alberto Bacigalupi sta seguendo con particolare apprensione l’evolversi della situazione ponendo innanzitutto l’attenzione su un dato tanto che appare tanto evidente quanto stonato. “Stiamo subendo – spiega il presidente Alberto Bacigalupi – un aumento repentino e assolutamente ingiustificato dei prezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme delle imprese per l’impennata dei costi: “Fenomeno così repentino che sembra quasi precostituito”

Articoli correlati

Carburanti in salita: il gasolio pesa sul 30% dei costi delle impreseI prezzi dei carburanti salgono, pesando sul bilancio delle imprese marchigiane e sull’autotrasporto.

Costi energetici alle stelle: il timore di Livorno che mina la sopravvivenza delle piccole imprese localiA Livorno, il costo dell’energia sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore terziario.

Aggiornamenti e notizie su Allarme delle imprese per l'impennata...

Temi più discussi: Allarme delle imprese per la guerra, 'rincari dell'energia per 10 miliardi'; Medio Oriente, l'allarme delle imprese: A rischio 10 miliardi di euro per il caro energia; Iran, per imprese italiane rischio rincari energetici di 10 miliardi; Allarme delle imprese per l’impennata dei costi: Fenomeno così repentino che sembra quasi precostituito.

Allarme delle imprese per la guerra, 'rincari dell'energia per 10 miliardi'Confartigianato avverte che con il conflitto in Medio Oriente aumenta l'incertezza per le imprese, mette sotto pressione la ripresa economica. Legacoop teme che si possa ora innescare un ulteriore ... ansa.it

Guerra Iran, l'allarme delle imprese: rincari di 10 miliardi per energia, export a rischioLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, l'allarme delle imprese: rincari di 10 miliardi per energia, export a rischio ... tg24.sky.it

Negli ultimi giorni è scattato in Italia l’allarme per i prezzi della benzina. Il rischio che i prezzi si alzino ancora nei prossimi giorni c’è: abbiamo provato a calcolare le cifre del rialzo con Gemini: https://fanpa.ge/9J2dJ - facebook.com facebook

Allarme frana nella zona del Muos: verifiche sul costone vicino alla base Usa x.com