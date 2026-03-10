Alla scoperta dell’ulivo Storia natura e resilienza

Da lanazione.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 24 novembre, nella scuola, è intervenuto un guida ambientale naturalistica che ha parlato agli studenti dell’ulivo, spiegando le sue caratteristiche e la sua storia. L’incontro ha offerto l’opportunità di conoscere meglio questa pianta, approfondendo aspetti legati alla sua presenza nel territorio e alla sua capacità di resistere nel tempo. La discussione si è concentrata sugli elementi fondamentali di questa specie.

Lunedì 24 novembre Nicholas Piretti, guida ambientale naturalistica della Sigeric, è stato ospite nella nostra scuola per parlarci delle caratteristiche e della storia dell’ ulivo. L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto “I colori e i profumi della mia terra”, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio naturale del territorio. Nicholas ha raccontato che già dal 1800 si celebra la festa dell’albero, nata per diffondere il rispetto per la natura e la difesa del bosco, che in Italia fu istituita ufficialmente per la prima volta nel 1898. Questa celebrazione ci ricorda quanto ogni pianta sia preziosa, proprio come gli ulivi presenti a Fosdinovo che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del suolo: grazie alle loro radici, formano una fitta rete che, intrecciandosi, impedisce alla terra di franare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

alla scoperta dell8217ulivo storia natura e resilienza
© Lanazione.it - Alla scoperta dell’ulivo. Storia, natura e resilienza

Articoli correlati

"La Vecchia dell'Aceto": walking tour alla scoperta della storia dell'avvelenatrice Giovanna BonannoUna Palermo settecentesca, sinistra e misteriosa, dove passioni clandestine, tradimenti, complotti e vendette si mescolano in un unicum dalle tinte...

Leggi anche: Alla scoperta dell'Abbazia di Praglia: una storia millenaria

Questa foglia vive mille anni. Ecco cosa può insegnarti #benesserenaturale #benesserenaturale

Video Questa foglia vive mille anni. Ecco cosa può insegnarti ? #benesserenaturale #benesserenaturale

Approfondimenti e contenuti su Alla scoperta dell'ulivo Storia natura...

Temi più discussi: Alla scoperta dell’ulivo. Storia, natura e resilienza; L’Iliade dell’uomo comune. Alla scoperta di Josep Pla, una leggenda; L'Oliva di Nicolò Barabino, quando un dipinto è romanzo sociale. Com'è la mostra di Genova; Benvenuti in Liguria torna mercoledì da Lucinasco con i segreti delle olive e mestieri originali.

In Turchia sulla rotta dell’ulivo alla scoperta di una storia millenariaUno dei modi più autentici per entrare in contatto con la vera identità della Turchia - senza perdere d’occhio i luoghi più classici e caratteristici del paese - è partecipare alle tradizioni ... huffingtonpost.it

Scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, 'riscrive la storia dell'architettura'Dagli scavi di piazza Andrea Costa a Fano un ritrovamento che riscrive la storia dell'architettura e del patrimonio culturale della città. È la Basilica descritta da Vitruvio nel De Architectura, ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.