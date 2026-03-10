Alla scoperta dell’ulivo Storia natura e resilienza

Lunedì 24 novembre, nella scuola, è intervenuto un guida ambientale naturalistica che ha parlato agli studenti dell’ulivo, spiegando le sue caratteristiche e la sua storia. L’incontro ha offerto l’opportunità di conoscere meglio questa pianta, approfondendo aspetti legati alla sua presenza nel territorio e alla sua capacità di resistere nel tempo. La discussione si è concentrata sugli elementi fondamentali di questa specie.

Lunedì 24 novembre Nicholas Piretti, guida ambientale naturalistica della Sigeric, è stato ospite nella nostra scuola per parlarci delle caratteristiche e della storia dell’ ulivo. L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto “I colori e i profumi della mia terra”, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio naturale del territorio. Nicholas ha raccontato che già dal 1800 si celebra la festa dell’albero, nata per diffondere il rispetto per la natura e la difesa del bosco, che in Italia fu istituita ufficialmente per la prima volta nel 1898. Questa celebrazione ci ricorda quanto ogni pianta sia preziosa, proprio come gli ulivi presenti a Fosdinovo che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del suolo: grazie alle loro radici, formano una fitta rete che, intrecciandosi, impedisce alla terra di franare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

