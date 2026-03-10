Il settore sanitario italiano si concentra sulla necessità di potenziare le attività di prevenzione per migliorare la gestione delle risorse e garantire i diritti dei cittadini. In particolare, si discute di come integrare misure preventive nelle politiche sanitarie per affrontare le sfide di un sistema che deve mantenere la sostenibilità economica senza trascurare l’assistenza. Il dibattito riguarda anche le strategie per rafforzare i servizi di prevenzione pubblica.

Il futuro del Servizio sanitario nazionale tra sostenibilità economica e tutela dei diritti dei cittadini è stato al centro del Cnpr Forum Sanità pubblica tra sostenibilità e diritti: quale futuro per il servizio sanitario nazionale?, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Nel dibattito sono intervenuti esponenti di diverse forze politiche che hanno analizzato criticità e possibili riforme del sistema sanitario italiano. Secondo Luciano Ciocchetti (Fratelli d'Italia), il confronto tra il modello italiano e quelli europei è complesso perché ogni Paese adotta sistemi organizzativi differenti.

"Alla Sanità occorre più prevenzione"

