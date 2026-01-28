A Torino la cultura entra nelle strutture sanitarie per aiutare chi soffre di solitudine e fragilità emotiva. La strada scelta dai servizi locali punta a usare l’arte e i rapporti umani come strumenti di prevenzione e inclusione. Sempre più persone si trovano a convivere con ansia, stress e isolamento sociale, e non basta più affidarsi solo a farmaci o terapie tradizionali. La qualità delle relazioni e il benessere emotivo diventano fondamentali per migliorare la vita di chi si sente solo o fragile.

A nsia, stress, fragilità e isolamento sociale sono condizioni ormai molto diffuse, disturbi per i quali non è più scontato trovare solo risposta nei farmaci o nelle terapie tradizionali, dipendendo più spesso dalla qualità della vita e delle relazioni, che da un sintomo clinico da correggere. È esattamente su questo terreno, fatto di contatti umani e stimoli emotivi, che si stanno aprendo approcci nuovi e nuovi strumenti che affiancano alla medicina. Come, per esempio, la cultura che oggi, grazie a un nuovo progetto avviato a Torino, può essere prescritta dal medico di base come parte di un percorso di benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla lotta alla solitudine al sostegno alla fragilità emotiva, a Torino la cultura entra nella sanità territoriale come strumento di prevenzione e inclusione restituendo centralità all’esperienza, alla bellezza e ai rapporti umani

