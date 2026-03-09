Questa guerra non ci conviene Adesso riapriamo alla Russia

Un analista ha dichiarato che la guerra in corso non è vantaggiosa e ha annunciato la riapertura alla Russia. Secondo lui, il conflitto riguarda l’energia e i motivi sono legati agli interessi di Trump. La sua posizione suggerisce che anche altri paesi possano considerare questa scelta senza esitazioni. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi politica e strategica.

Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa ed esperto militare: molti particolari di questo conflitto sfuggono all'opinione pubblica occidentale. Lei condivide la preoccupazione per la minaccia nucleare che arriva da Teheran? «Non sono un ammiratore degli ayatollah, ma la storia della minaccia atomica non mi convince. Nei rapporti dell'Onu non si trova traccia di un pericolo imminente. Nel giugno scorso Trump dichiarava di aver azzerato il programma nucleare iraniano: com'è possibile che oggi Teheran sia quasi in possesso della bomba?». «È una guerra per l'energia. Da quando gli Usa sono diventati energeticamente autosufficienti, i loro interessi divergono dai nostri.