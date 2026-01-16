Dal cottage alla Fashion Week Hudson Williams scalda la sfilata di Dsquared2 ambientata in alta montagna

Hudson Williams, noto per il suo stile versatile, ha partecipato alla sfilata di Dsquared2 ambientata in alta montagna, portando un tocco di eleganza e sobrietà. Dopo un compleanno memorabile durante la scorsa Milano Fashion Week, il brand dei gemelli Caten conferma il suo approccio distintivo, unendo raffinatezza e innovazione. Un evento che sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra tradizione e contemporaneità nel mondo della moda.

Ci eravamo lasciati con un compleanno importante, celebrato durante la scorsa Milano Fashion Week, che ci ha ricordato quanto il brand dei gemelli Caten amasse fare le cose in grande. Eppure, dopo 30 anni di fashion show e collezioni memorabili, per questa stagione Dsquared2 ha deciso di alzare ulteriormente la posta in gioco portando Hudson Williams, aka Shane Hollander nella serie HBO Heated Rivalry, direttamente sulla passerella di Edge2. Dsquared2 - Runway - Milan Fashion Week - Menswear FallWinter 2026-2027. Hudson Williams sfila per Dsquared alla Milano Fashion Week 2026 Daniele Venturelli In un set che trasporta gli ospiti — muniti di un suggestivo invito-skipass — direttamente sulle vette innevate, è stato proprio Williams ad aprire le piste. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dal cottage alla Fashion Week, Hudson Williams scalda la sfilata di Dsquared2 ambientata in alta montagna Leggi anche: Hudson Williams e Connor Storrie, il debutto in passerella (ma divisi) alla Milano Fashion Week? Leggi anche: In occasione della Fashion Week Uomo, Vogue e GQ presentano Montagna Milano in collaborazione con K-Way La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Hudson Williams e Connor Storrie, il debutto in passerella (ma divisi) alla Milano Fashion Week? - I protagonisti della fortunata serie Heated Rivalry prenderanno parte alla Settimana della Moda meneghina. vanityfair.it

Heated rivalry star Hudson Williams set to make runway debut for Dsquared2 at Milan Fashion Week - Heated Rivalry” heartthrob Hudson Williams will make his runway debut during Dsquared2’s show at Milan Men’s Fashion Week on Friday, a source tells Page Six Style exclusively. msn.com

