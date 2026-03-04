Paris Fashion Week 2026 | il make-up teatrale di Saint Laurent e la coda spettinata alla parigina di Dior

A Parigi, nella Villa Lumière, è iniziata la settimana della moda AutunnoInverno 2026-27. Durante l’evento, Saint Laurent ha presentato un trucco teatrale, mentre Dior ha mostrato una coda spettinata nello stile parigino. Entrambi i brand hanno sfilato le proprie collezioni, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La manifestazione prosegue con numerose sfilate e presentazioni di moda.

Nella Villa lumière, la settimana della moda dedicata alle collezioni Autunnoinverno 2026-27 è cominciata. Qui vi raccontiamo tutti i make-up e le acconciature da tenere a mente +++dropcap In seconda giornata ci ha pensato Dior a far entrare nel vivo la Paris fashion Week Autunnoinverno 2026-27 richiamando un notevole parterre di star e l'attenzione anche dei non addetti ai lavori. Il direttore creativo Jonathan Anderson ha reinterpretato lo stile parigino che, con la raffinatezza e la nonchalance che lo contraddistinguono, ha conquistato anche trucco e capelli. Code imperfette dalla profonda riga da parte e ciuffi liberi sul viso dall'allure effortless hanno accompagnato un make-up relativamente semplice che ha messo la bellezza dell'incarnato al primo posto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

