Furto da duecentomila euro alla Ducati | trafugati i pezzi delle moto destinate ai campioni

Nella zona di Bologna, un uomo di 37 anni è stato fermato in possesso di pezzi di ricambio e accessori per moto da corsa di origine sospetta. L’indagine dei carabinieri ha portato alla luce un furto di componenti per un valore di circa duecentomila euro, destinati alle moto dei campioni. La vicenda evidenzia l’importanza di attività di controllo e prevenzione nel settore.

I carabinieri della Stazione Bologna Borgo Panigale hanno identificato un 37enne rumeno, residente a Bologna, sorpreso in possesso di pezzi di ricambio e altri accessori per moto da corsa di provenienza furtiva.È successo durante una perquisizione domiciliare che i militari hanno eseguito a casa.

