Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Natale del Coro città di Forlì segna l’inizio delle festività, chiudendo la stagione teatrale dialettale promossa dalla parrocchia di Vecchiazzano in collaborazione con la compagnia “Cvi de mi paes”. L’evento si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 20, offrendo un momento di musica e tradizione per la comunità.

si entra nel pieno delle festivit224 con il concerto di natale del coro citt224 di forl236

© Forlitoday.it - Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì

A conclusione della stagione teatrale dialettale promossa dalla parrocchia di Vecchiazzano in collaborazione con la compagnia teatrale “Cvi de mi paes”, giovedì 18 dicembre (alle ore 20.45), al teatro Maria Griffiedi le festività si celebrano con la musica del “Coro Città di Forlì” che per. Forlitoday.it