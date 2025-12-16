Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì
Il concerto di Natale del Coro città di Forlì segna l’inizio delle festività, chiudendo la stagione teatrale dialettale promossa dalla parrocchia di Vecchiazzano in collaborazione con la compagnia “Cvi de mi paes”. L’evento si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 20, offrendo un momento di musica e tradizione per la comunità.
A conclusione della stagione teatrale dialettale promossa dalla parrocchia di Vecchiazzano in collaborazione con la compagnia teatrale “Cvi de mi paes”, giovedì 18 dicembre (alle ore 20.45), al teatro Maria Griffiedi le festività si celebrano con la musica del “Coro Città di Forlì” che per. Forlitoday.it
Ha iniziato come apprendista, ora si è preso il posto che meritava: Lorenzo Scalia entra a pieno titolo nella famiglia di Eternal City Tattoo. Nei prossimi post ti faremo vedere ciò che sa fare… e credeteci, vi sorprenderà. Seguici per scoprire il suo stile realis - facebook.com facebook