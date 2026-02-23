alisson santos si rivela una bella intuizione di mercato

Alisson Santos ha debuttato come titolare contro l’Atalanta, portando freschezza in campo e dimostrando buone qualità offensive. La sua presenza si è resa evidente fin dai primi minuti, grazie a una buona mobilità e precisione nei passaggi. La scelta di farlo partire dall’inizio ha sorpreso molti, considerando la sua recente acquisizione. Alla fine del match, il tecnico ha spiegato di voler testare subito le sue potenzialità in una partita complessa.

Alisson Santos ha giocato contro l’Atalanta la sua prima partita da titolare in Serie A, lasciando poi il posto negli ultimi minuti a Lukaku. Il brasiliano ex Sporting Lisbona ha ripagato la fiducia che gli ha dato Conte dopo il gol contro la Roma di domenica scorsa. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Non aveva mai giocato da titolare in campionato con lo Sporting Lisbona. Conte ieri l’ha premiato con l’esordio dal primo minuto dopo il gol con la Roma al Maradona e ha ricevuto risposte incoraggianti. Tante le indicazioni di Conte che gli suggerisce movimenti e idee, lo invita a dialogare con Hojlund e a venire dentro al campo quando i compagni sono in possesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte punta su Alisson Santos, Atalanta e Fenerbahçe si contendono Lookman in un’estate di mercato intensa.Il Napoli si muove sul mercato estivo e punta forte su Alisson Santos, l’esterno offensivo brasiliano dello Sporting Lisbona.

Fiducia dal mercato: ufficiale Alisson Santos dallo SportingIl Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting.

Alisson Santos non sembra una meteora: ha forza, scatto, accelerazione. Abbiamo capito perché ha convinto Conte

Alisson Santos si presenta: «Napoli è un sogno, voglio aiutare la squadra a crescere»

