Alisson Santos fino a due anni fa giocava in Serie C brasiliana lo Sporting Lisbona l’ha preso come una scommessa

Alisson Santos sta facendo le visite mediche con il Napoli. Viene in prestito dallo Sporting Lisbona, che ha deciso di puntare su di lui dopo averlo preso due anni fa dalla Serie C brasiliana. È un’operazione che potrebbe portare il giovane attaccante in azione già nelle prossime settimane.

Alisson Santos sta svolgendo le visite mediche per diventare un nuovo calciatore del Napoli; arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona. Scrivevano i brasiliani di O Globo Esporte a ottobre 2025: Quest’oggi un brasiliano è uscito dall’anonimato verso la gloria europea: è Alisson Santos, attaccante dello Sporting Lisbona. Ha vissuto la sua prima grande notte internazionale quando ha segnato il gol della vittoria nel 2-1 contro il Marsiglia in Champions League. A 23 anni, la sua è una storia di riscatto. Prima di arrivare alla ribalta, è passato per club modesti del calcio brasiliano, come Vitória, Náutico e Figueirense, fino a essere ingaggiato dall’União de Leiria, in Portogallo (serie B portoghese). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia.

Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte.

Alisson Santos, Destaque do Sporting! #futebol #sporting #loucosporfutebol #futebolmundial

