Alice Campello rompe il silenzio su Morata | la verità dietro il divorzio

Alice Campello rompe il silenzio e conferma la separazione da Álvaro Morata. Dopo nove anni e quattro figli, la influencer svela di aver deciso di mettere fine al matrimonio, senza nascondere i motivi o i sentimenti in gioco. La notizia circolava da settimane, ora è ufficiale.

