Alice Campello rompe il silenzio su Morata | la verità dietro il divorzio
Alice Campello rompe il silenzio e conferma la separazione da Álvaro Morata. Dopo nove anni e quattro figli, la influencer svela di aver deciso di mettere fine al matrimonio, senza nascondere i motivi o i sentimenti in gioco. La notizia circolava da settimane, ora è ufficiale.
Dopo nove anni e quattro figli, Alice Campello conferma la separazione da Álvaro Morata: ecco cosa ha detto Alice Campello rompe il silenzio. Dopo settimane di voci, pettegolezzi e speculazioni, l’influencer veneta conferma, senza dirlo apertamente, la separazione da Álvaro Morata. Intercettata dalla rivista spagnola HOLA! a Madrid, durante una serata tra amiche, Alice si mostra sorridente. Ma alla domanda fatidica risponde secca: “Non voglio parlarne. Oggi stiamo molto bene.” Un equilibrio fragile, conquistato dopo la rottura di una relazione durata nove anni. Quattro figli insieme e un passato che sembrava incrollabile. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Approfondimenti su Alice Campello
Alvaro Morata rompe il silenzio sulla crisi: ecco cosa sta succedendo con Alice Campello
Alice Campello rompe il silenzio sulla crisi con Morata: "Nel bene o nel male...". La replica del calciatore
Alice Campello rompe il silenzio su Morata: la verità dietro il divorzio
Ultime notizie su Alice Campello
Argomenti discussi: Alice Campello rompe il silenzio sulla separazione da Morata: Questo è ciò che conta; Morata avrebbe lasciato la casa di famiglia, Campello rompe il silenzio sulle voci di divorzio: Sono tranquilla; Alice Campello, prime parole dopo la separazione con Morata: Questo è ciò che conta; Alice Campello rompe il silenzio dopo la separazione e Alvaro Morata cambia casa: Sono molto tranquilla, lui è un super papà.
Alice Campello rompe il silenzio sulla separazione da Morata: Questo è ciò che contaAlice Campello rompe il silenzio su Morata: tra sorrisi e parole misurate, lascia intendere come vive la nuova fase della sua vita ... corrieredellosport.it
Alice Campello rompe il silenzio dopo la separazione e Alvaro Morata cambia casa: «Sono molto tranquilla, lui è un super papà»Sempre più distanti. Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di separarsi dopo nove anni di relazione, un matrimonio e quattro figli. Una scelta dolorosa che ha ... ilmattino.it
Alvaro Morata-Alice Campello, è davvero finita: lui cambia casa, lei rompe il silenzio facebook
Alice Campello e Alvaro Morata stanno preparando le carte del divorzio x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.