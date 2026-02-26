Irina Shayk ha un fidanzato dopo Bradley Cooper? Ecco i suoi figli e la verità su Ronaldo

Irina Shayk continua a essere al centro dell’attenzione, tra nuove relazioni e successi professionali. Dopo aver conquistato le passerelle di tutto il mondo, la modella si dedica anche alla famiglia e alla carriera, mantenendo un profilo discreto sulle sue scelte personali. La sua vita si intreccia con diverse storie, senza che siano emersi dettagli ufficiali o ufficializzate.

Dalla Russia alle passerelle globali: la storia di Irina Shayk tra moda, cinema, relazioni celebri, campagne iconiche e debutto da attrice. Leggi anche: Sapete che Pilar Fogliati prima stava con un attore amatissimo e oggi con un volto famoso? Ecco chi sono Irina Shayk è una delle top model più riconoscibili della scena internazionale: volto magnetico, presenza scenica naturale e una carriera costruita passo dopo passo, lontano dai riflettori «facili». Nata a Emanželinsk, in Russia, una cittadina legata all’industria mineraria e ben distante dall’immaginario patinato della moda, la sua storia, infatti, parte da un contesto semplice: padre minatore e madre insegnante di musica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Irina Shayk, tutti i suoi amori da Ronaldo a Bradley CooperModella dal fascino indiscusso e dalle misure perfette, Irina Shayk compie 40 anni il 6 gennaio.

Ecco chi sono tutti gli ex e amori importanti di Irina Shayk, da Ronaldo a Bradley Cooper (padre di sua figlia Lea)Tra il 2007 e il 2009, quando era solo una giovanissima aspirante modella, Irina Shayk ha avuto una relazione con il batterista dei Linkin Park, Rob...

Temi più discussi: Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; La storia di Irina Shayk, figlia di un minatore; Irina Shayk: Mio padre era un minatore, fino a 18 anni avevamo solo una tv in bianco e nero. Il rapporto con l'ex Cooper? Gestibile; Mio padre era un minatore, coltivavamo verdure per sopravvivere. Spero che a Sanremo non mi facciano cantare, non so ancora leggere le note: parla Irina Shayk.

Irina Shayk, quanti anni ha e cosa fa oggi: gli ex famosi e SanremoLa modella russa di fama mondiale sarà co-conduttrice nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. libero.it

Irina Shayk in perfetta forma senza dieta: «Sono contraria alle rinunce, ma pratico tanto sport: barre, boxe e jiu jitsu»La supermodella di origini russe, co-conduttrice di Sanremo, ha raccontato le sue origini tra la musica e l'orto nel giardino di casa. A tavola? «Equilibrio tra piacere e disciplina» ... corriere.it

SANREMO | Irina Shayk: "Fiera di essere russa, non entro in questioni politiche". La top model: "Sono qui per la musica, porto un messaggio di amore e di pace" #ANSA x.com

Come co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann facebook