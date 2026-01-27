Quando le Bmw diventano opere d' arte

Le vetture della collezione Art Car di BMW, decorate da artisti partecipanti alla 24 Ore di Le Mans, sono esposte alla rassegna Rétromobile di Parigi. Questa esposizione permette di apprezzare come l’arte si unisca al mondo delle automobili, trasformando le vetture in vere e proprie opere d’arte. Un’occasione per conoscere un aspetto artistico e storico di BMW attraverso queste auto uniche.

Tutto è iniziato un po' più di cinquant'anni fa, esattamente nel 1975, quando il pilota e concessionario francese Hervé Poulain decise, insieme al carismatico responsabile di Bmw Motorsport Jochen Neerpasch (fondatore della divisione Bmw M), di far decorare la 3.0 CSL con la quale intendeva partecipare alla 24 Ore di Le Mans a un artista che apprezzava molto, l'americano Alexander Calder. Ne venne fuori un'opera d'arte su ruote, prima di una serie di sculture in movimento arrivata ai giorni nostri, con vetture della casa bavarese affidate a grandissimi nomi dell'arte contemporanea (da Calder a Lichtenstein, da Stella a Warhol, da Hockney a Koons, solo per citarne alcuni), perché esprimessero sulle carrozzerie le loro personali interpretazioni.

