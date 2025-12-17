Porte diventano opere d' arte e simbolo di dialogo con A noi in-porta

Le porte diventano opere d’arte e simboli di dialogo con l’iniziativa “A noi in-porta”, promossa dall’assessorato alle politiche educative e scolastiche di Verona. Presentata presso la scuola Duca d’Aosta, questa iniziativa invita a riflettere sulla porta come elemento di rinascita e collegamento tra persone e comunità.

