Porte diventano opere d' arte e simbolo di dialogo con A noi in-porta
Le porte diventano opere d’arte e simboli di dialogo con l’iniziativa “A noi in-porta”, promossa dall’assessorato alle politiche educative e scolastiche di Verona. Presentata presso la scuola Duca d’Aosta, questa iniziativa invita a riflettere sulla porta come elemento di rinascita e collegamento tra persone e comunità.
Le porte come ponti di dialogo e simboli di rinascita. È questo il cuore dell’iniziativa “A noi in-porta”, sostenuta dall’assessorato alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona e presentata alla scuola secondaria di primo grado Duca d’Aosta, in Via Trezza a Veronetta. Il progetto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
DUCA D'AOSTA, PORTE E CORRIDOI DIVENTANO OPERE D'ARTE
