Alessandro Gassmann vince in Tv e parla del figlio Leo a Sanremo | Il giudizio mio e quello del pubblico

"Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai1, però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Dico sempre quello che penso, mi rode il c**o". Lo stesso Alessandro poi aveva chiarito di non avercela in alcun modo con Morandi. Ma ora, in un'intervista a Fanpage, parla più diffusamente del figlio Leo, finito al 28° posto in classifica: "Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

“Mio figlio Leo Gassmann a Sanremo 2026? Pare esista una regola che dice che i parenti non possano andare, ma so già per chi votare”: parla AlessandroAlessandro Gassmann ha presentato ieri, 12 febbraio, la serie “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, in onda su Rai1 dal 9 marzo.

Alessandro Gassmann: “Leo a Sanremo? È andato male, ma solo per il pubblico”(Adnkronos) – "Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così".

