Alda Mori compie 100 anni | erede di Mamma Viola

Alda Mori, originaria di Cardoso in Garfagnana, raggiunge il traguardo dei 100 anni. La cerimonia si svolge nel borgo, dove tutta la comunità si riunisce per celebrare questa ricorrenza. Alda Mori è conosciuta come erede di Mamma Viola, figura storica del luogo. La festa si svolge tra familiari, amici e abitanti del paese, che le rendono omaggio in questa giornata speciale.

Cardoso, piccolo borgo immerso nel cuore della Garfagnana, oggi festeggia un traguardo straordinario: i cent’anni di Alda Mori. La celebrazione si è svolta nella residenza della centenaria, dove il sindaco di Stazzema Maurizio Verona e l’amministrazione comunale hanno portato gli auguri ufficiali insieme all’assessora Anna Guidi e al capo di gabinetto Tiziano Baldi Galleni. Questo evento non è solo una festa privata, ma diventa un atto pubblico di riconoscimento verso una vita che ha attraversato un secolo di storia italiana, legando indissolubilmente la memoria familiare alla lotta partigiana guidata dalla madre, conosciuta come Mamma Viola. La signora Alda, nata nel 1926, rappresenta un ponte vivente tra due epoche storiche distinte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

