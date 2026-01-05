Fu l' ultimo facchino di Santarcangelo Pietro Vincenzi compie 100 anni

Pietro Vincenzi, l’ultimo facchino di Santarcangelo, ha compiuto 100 anni sabato 3 gennaio. Alla mezzanotte ha festeggiato con entusiasmo, alzando le braccia al cielo e gridando “Cento!”. Con questa occasione, entra nel gruppo dei centenari, celebrando un lungo percorso di vita che rappresenta una testimonianza della comunità locale.

