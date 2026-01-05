Fu l' ultimo facchino di Santarcangelo Pietro Vincenzi compie 100 anni
Pietro Vincenzi, l’ultimo facchino di Santarcangelo, ha compiuto 100 anni sabato 3 gennaio. Alla mezzanotte ha festeggiato con entusiasmo, alzando le braccia al cielo e gridando “Cento!”. Con questa occasione, entra nel gruppo dei centenari, celebrando un lungo percorso di vita che rappresenta una testimonianza della comunità locale.
A mezzanotte ha alzato le braccia al cielo e urlato a squarciagola “Cento!”. Così, sabato 3 gennaio, Pietro Vincenzi è entrato nel ristretto club dei centenari. Per poi ricevere nel pomeriggio l’abbraccio di una vera e propria “tribù” di familiari. Una cinquantina quelli radunati in casa di uno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
