Carlos Alcaraz ha battuto Arthur Rinderknech al Masters 1000 di Indian Wells, vincendo dopo aver perso il primo set al tie-break. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7(6), 6-3, 6-2. Ora Alcaraz si prepara a sfidare Ruud nel prossimo turno.

Carlos Alcaraz ha superato Arthur Rinderknech al Masters 1000 di Indian Wells, vincendo per 6-7(6), 6-3, 6-2 dopo aver subito un primo set difficile. La partita si è conclusa con una rimonta netta dello spagnolo, che ora affronta Casper Ruud negli ottavi di finale del torneo californiano. Il numero uno del mondo ha dovuto affrontare un avversario che ha cambiato completamente le dinamiche dell’incontro nel primo parziale, costringendo il campione a una gestione tattica complessa. L’evento si svolge oggi, martedì 10 marzo 2026, in un contesto dove la solidità tecnica alla fine ha prevalso sull’aggressività iniziale del francese. La strategia della rete e il primo tie-break. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz vince dopo il tie-break: ora sfida Ruud a Indian

