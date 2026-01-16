Federer e Ruud hanno giocato un tie-break d’allenamento | il risultato a sorpresa…

Durante un allenamento sulla Rod Laver Arena, Roger Federer e Casper Ruud hanno disputato un tie-break, attirando l’attenzione dei presenti. Nonostante si trattasse di un semplice sessione di allenamento, il risultato ha sorpreso molti, evidenziando la presenza di Federer in campo dopo il ritiro. Questa occasione ha offerto agli appassionati uno sguardo sulla continuità del talento del campione svizzero e sulla crescita del tennista norvegese.

Roger Federer ha mandato in estasi il pubblico della Rod Laver Arena, tornando a stringere in mano una racchetta in occasione di un allenamento con il norvegese Casper Ruud. Il 44enne ha dimostrato tutta la sua sconfinata classe, nonostante l’avanzare delle primavere e la lunga inattività agonistica (per trovare l’ultimo match ufficiale, escludendo la Laver Cup, bisogna risalire ai quarti di finale di Wimbledon 2021, quando perse contro il polacco Hubert Hurkacz in tre set). L’ex numero 1 del mondo ha dato modo al numero 13 del ranking ATP di scaldarsi in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federer e Ruud hanno giocato un tie-break d’allenamento: il risultato a sorpresa… Leggi anche: Roger Federer, la classe è intatta! Riviviamo l’allenamento con Ruud a Melbourne Leggi anche: Sinner batte Alcaraz in un set di allenamento! Punteggio netto, poi un tie-break a Torino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Australian Open 2026: in allenamento Federer batte Ruud 7-2 in un tie-break (VIDEO). Federer e Ruud hanno giocato un tie-break d’allenamento: il risultato a sorpresa… - Roger Federer ha mandato in estasi il pubblico della Rod Laver Arena, tornando a stringere in mano una racchetta in occasione di un allenamento con il ... oasport.it

