LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco vince il tie-break e riapre la partita

Alcaraz e Zverev si sfidano negli Australian Open 2026, con il tedesco che si prende il secondo set e riapre la partita. Dopo una prima parte dominata dallo spagnolo, Zverev ha reagito nel terzo, vincendo il tie-break e portandosi avanti nel quarto. La partita resta aperta e il pubblico segue con attenzione ogni scambio, sperando in un colpo di scena finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio e dritto per lo spagnolo che da fermo riesce a giocare di tutto braccio 30-30 Prima ad uscire lavorata. In rete la risposta di Zverev 15-30 Lunga la risposta di dritto di Zverev. Era rimasto fermo al centro Alcaraz. Seconda 0-30 Bruttissima smorzata giocata dallo spagnolo 0-15 Rimane al centro del campo Alcaraz che viene infilato dal passante di dritto di Zverev Al servizio Carlos Alcaraz La speranza di Alcaraz è che i crampi possano passare. Lo spagnolo deve idratarsi bene, provando a far passare quanto più tempo è possibile nella speranza che i sali minerali e gli integratori inizino a fare effetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco vince il tie-break e riapre la partita Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Alcaraz-Zverev 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco annulla la prima palla break del match Zverev respinge la prima palla break del match, mettendo in difficoltà Alcaraz. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break nel secondo set Alcaraz e Zverev si sfidano in diretta agli Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: Alcaraz-Zverev LIVE: Carlos avanti 2 set a 1; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set; Diretta Alcaraz-Zverev oggi, Australian Open 2026. Risultato live; LIVE! Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev, semifinale Australian Open 2026: diretta scritta, video, statistiche, aggiornamenti da Melbourne. Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6Partita molto combattuta con il numero uno al mondo che adesso ha due set di vantaggio. Chi vince sfida in finale Sinner o Djokovic ... corrieredellosport.it LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco vince il tie-break e riapre la partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Prima e palla corta per Alcaraz. Non parte neppure Zverev 2-6 Lungo il rovescio di Alcaraz in uscita dal ... oasport.it Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook Results for " LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

