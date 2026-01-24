Il governo rinnova l'hotel di lusso per gli agenti dei centri migranti in Albania | costa 18 milioni

Il governo ha deciso di rinnovare l’alloggio degli agenti inviati in Albania per sorvegliare i centri migranti, con un investimento di 18 milioni di euro. Per altri due anni, gli agenti continueranno a soggiornare in un resort di lusso, anche se i centri migranti sono attualmente poco utilizzati. Questa scelta solleva questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sull’effettiva utilità di tale investimento.

Per altri due anni, gli agenti di polizia inviati dal governo in Albania per sorvegliare i centri migranti - al momento sostanzialmente inutili - vivranno in un resort di lusso. Il ministero dell'Interno ha rinnovato il contratto con il resort Rafaelo, per 18 milioni di euro in due anni. La risposta del ministro alle polemiche: "Noi i nostri poliziotti li trattiamo bene, a differenza che nel passato".

