Il tribunale di Roma ha deciso che il governo deve risarcire un uomo che è stato trasferito nei centri per migranti in Albania, una prima volta che accade in Italia. La sentenza arriva dopo che l’uomo ha denunciato il trasferimento come ingiustificato e dannoso. La vicenda mette sotto pressione le strutture di accoglienza create dal governo Meloni, che ora si trovano di fronte a nuove sfide legali.

Lo ha stabilito il tribunale di Roma, complicando ulteriormente l'operatività delle strutture fatte costruire dal governo Meloni Il tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire un uomo immigrato che nella primavera del 2025 era stato trasferito a Gjader, uno dei due centri in Albania costruiti dal governo di Giorgia Meloni per la gestione delle persone migranti, e mai davvero entrati pienamente in funzione perché ritenuti dalla giustizia italiana in contrasto con le norme europee. È la prima volta che viene chiesto al governo di pagare i danni a una persona che era stata portata in quei centri, ma potrebbe diventare un precedente importate dato che il trasferimento dei migranti è stato giudicato illegittimo molte altre volte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per la prima volta il governo dovrà risarcire un uomo trasferito nei centri per migranti in Albania

Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire un migrante trasferito illegalmente dal Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Italia a una struttura costruita dal governo Meloni in Albania.

