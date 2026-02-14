Per la prima volta il governo dovrà risarcire un uomo trasferito nei centri per migranti in Albania
Il tribunale di Roma ha deciso che il governo deve risarcire un uomo che è stato trasferito nei centri per migranti in Albania, una prima volta che accade in Italia. La sentenza arriva dopo che l’uomo ha denunciato il trasferimento come ingiustificato e dannoso. La vicenda mette sotto pressione le strutture di accoglienza create dal governo Meloni, che ora si trovano di fronte a nuove sfide legali.
Lo ha stabilito il tribunale di Roma, complicando ulteriormente l'operatività delle strutture fatte costruire dal governo Meloni Il tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire un uomo immigrato che nella primavera del 2025 era stato trasferito a Gjader, uno dei due centri in Albania costruiti dal governo di Giorgia Meloni per la gestione delle persone migranti, e mai davvero entrati pienamente in funzione perché ritenuti dalla giustizia italiana in contrasto con le norme europee. È la prima volta che viene chiesto al governo di pagare i danni a una persona che era stata portata in quei centri, ma potrebbe diventare un precedente importate dato che il trasferimento dei migranti è stato giudicato illegittimo molte altre volte. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Fu trasferito nel centro migranti in Albania, ora il governo lo deve risarcire: la prima condanna per il Viminale
Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire un migrante trasferito illegalmente dal Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Italia a una struttura costruita dal governo Meloni in Albania.
