Peppe Iodice al Teatro Garibaldi con Ho visto Maradona!

Il 8 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Garibaldi ospiterà Peppe Iodice con il suo nuovo spettacolo, “Ho visto Maradona!”. L’evento fa parte della stagione teatrale 2025/2026 organizzata dal Teatro Pubblico Campano. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che unisce umorismo e riflessione, in un contesto culturale dedicato alla promozione del teatro in regione.

Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Garibaldi ospiterà Peppe Iodice con il nuovo spettacolo “Ho visto Maradona!”, all’interno della stagione teatrale 20252026 a cura del Teatro Pubblico Campano.Lo spettacolo, scritto da Peppe Iodice, Francesco Burzo e Marco Critelli, vede la. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Peppe Iodice torna al Teatro Cilea con “Ho visto Maradona” Leggi anche: Peppe Iodice torna con altre date al Teatro Cilea in “Ho visto Maradona” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. INFO - Agenda settimanale degli spettacoli dal 5 al all'11 gennaio in Campania, programmati dal Circuito Teatro Pubblico Campano. Santa Maria Capua Vetere, Peppe Iodice al Teatro Garibaldi con Ho visto Maradona! - Scopri tutti i dettagli riguardo Santa Maria Capua Vetere, Peppe Iodice al Teatro Garibaldi con Ho visto Maradona! casertaweb.com

Peppe Iodice: tutto sulla vita privata del conduttore del Concertone di Capodanno 2026 a Napoli - Scopri tutto sulla vita privata di Peppe Iodice, conduttore del Concertone di Capodanno 2026 a Napoli: infanzia, genitori, carriera, moglie, figli e curiosità ... tag24.it

Al Teatro Cilea torna Peppe Iodice con "Ho visto Maradona" - Torna al Teatro Cilea il comico napoletano Peppe Iodice con "Ho visto Maradona", spettacolo che mescola comicità e soprannaturale per svelare le verità nascoste della città. ansa.it

PassioNapoli. . Immenso Peppe Iodice. " E' la rivincita dei poveri!" #peppynight #canale21 #passionapoli #sscnapoli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.