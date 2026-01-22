Il caso Lucas Hernandez, calciatore del PSG, ha suscitato grande attenzione in Francia a seguito di accuse di tratta di esseri umani e lavoro irregolare. Le autorità hanno aperto un’indagine che coinvolge anche sua moglie, Victoria Triay. Questa vicenda apre un fronte delicato che potrebbe avere ripercussioni sulla carriera e sull’immagine del difensore. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla situazione.

Mercato Napoli, il Nottingham Forest vuole Olivera: muro azzurro sul prezzo. Le cifre Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FC Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato! Marsiglia Liverpool 0-3: che lezione per De Zerbi! I Reds di Slot dominano con esperienza Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - PSG, esplode il caso Lucas Hernandez: denuncia per tratta di esseri umani e lavoro nero

Lucas Hernandez e la moglie accusati di tratta di esseri umani e lavoro nero: “Siamo stati manipolati”Lucas Hernandez e sua moglie sono stati denunciati a Versailles da una famiglia colombiana per presunti casi di lavoro nero e tratta di esseri umani.

Leggi anche: Catania: tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro, tre uomini arrestati

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Luis Enrique esplode dopo il ko del PSG: Abbiamo perso perché il calcio è una me**da, fa schifo; Il calcio è una me**a, la rabbia di Luis Enrique dopo la sconfitta con lo Sporting Lisbona; Luis Enrique esplode dopo il ko del PSG | Abbiamo perso perché il calcio è una me**da fa schifo; Champions League Luis Enrique esplode dopo la sconfitta con lo Sporting Lisbona | Il calcio è una me**a.

Psg, Luis Enrique esplode dopo la sconfitta con lo Sporting Lisbona: Il calcio è una me**aDopo la sconfitta del suo Psg per 2 a 1 contro lo Sporting a Lisbona, Luis Enrique non è riuscito a trattenere la sua frustrazione ... notizie.it

Esplode il Caso Zappi! La situazione aggiornata facebook

Siamo alla follia. La sinistra attacca i nuovi decreti #sicurezza e nei fatti, finisce per difendere i #maranza invece dei cittadini onesti. Poi però si stupiscono se la violenza esplode a Milano, Torino, Roma: guarda caso città amministrate dalla sinistra. La sicurezz x.com