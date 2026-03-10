Al via Musicultura 2026 | Baglioni Giorgia Vasco Rossi ed Ermal Meta tra i giudici

Musicultura 2026 ha annunciato i 60 artisti ammessi alle Audizioni Live, dopo oltre tre mesi di ascolti e selezioni. Tra i giudici ci sono Baglioni, Giorgia, Vasco Rossi ed Ermal Meta. La fase di ascolto delle canzoni inviate ha coinvolto un ampio numero di partecipanti, evidenziando l’alto livello di partecipazione. La selezione ha portato alla definizione dei nomi che si esibiranno nelle prossime fasi del concorso.

Gli otto vincitori, insieme a ospiti di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale, saranno protagonisti delle serate finali del Festival, in programma il 19 e 20 giugno 2026 allo Sferisterio di Macerata Musicultura annuncia i nomi dei 60 artisti che accedono alle Audizioni Live 2026. L’ascolto e la selezione delle canzoni inviate hanno richiesto oltre tre mesi, complice anche l’entità della partecipazione: 1.328 giovani artisti e artiste, il numero più alto nella storia del concorso. Un record assoluto. Le Audizioni Live, cuore artistico del Festival, si svolgeranno dal 12 al 21 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata: una kermesse di dieci intense serate di musica dal vivo aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Today.it

