Ci sono Benji e Fede ed Ermal Meta tra i nuovi singoli del 30 gennaio

Oggi le piattaforme streaming si riempiono di nuovi singoli in uscita. Tra i brani più attesi ci sono quello di Benji e Fede e di Ermal Meta, che hanno scelto il 30 gennaio per il debutto. Le radio iniziano subito a trasmettere le nuove canzoni, mentre i fan si preparano a scoprire cosa hanno preparato gli artisti. È un giorno di novità musicale, con tante tracce che promettono di diventare colonna sonora delle prossime settimane.

Il weekend si apre con il release day nel quale arriva l’ondata dei nuovi singoli che animeranno le piattaforme streaming e le playlist delle radio nella giornata odierna del 30 gennaio. Benji & Fede – Zero: Ballad intensa che nasce dall’azzeramento: dei ruoli, delle difese, delle aspettative. Un brano diretto e profondamente emotivo, costruito su immagini semplici ma potenti, che si apre in modo essenziale per poi crescere gradualmente, lasciando entrare nuovi elementi musicali che ampliano l’atmosfera e ne accentuano la carica emotiva. DeLorean di Ermal Meta tra i nuovi singoli del 30 gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ci sono Benji e Fede ed Ermal Meta tra i nuovi singoli del 30 gennaio Approfondimenti su Benji Fede Ci sono i Blue, Tiziano Ferro, Ultimo, tra i nuovi singoli del 9 gennaio Il 9 gennaio porta nuove uscite nella musica italiana, con singoli di artisti come Blue, Tiziano Ferro e Ultimo. Ci sono Irama, Franco 126, Yungblud tra i nuovi singoli del 16 gennaio Il 16 gennaio 2026 si presenta con una selezione di nuovi singoli di diversi artisti, tra cui Irama, Franco 126 e Yungblud. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. ️ Chi sono gli artisti in gara al 76° Festival di Sanremo Scoprilo con le nostre Identi-Card a cura di #IgnazioFailla Protagonista di oggi è... Ermal Meta #radiosubasio #identicard #sanremo2026 #extrafestival - facebook.com facebook Che bella!!! La sua voce sempre più bella #ermalmeta #delorean x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.