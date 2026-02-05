Questa settimana sono partiti i lavori di manutenzione nella casa di riposo ‘Clemente e Nella Ciccarelli’ a Cupra Marittima. Il Comune ha ottenuto un mutuo di 250 mila euro per coprire i costi, che superano i 200 mila euro complessivi. Le opere riguardano principalmente interventi di miglioramento e messa in sicurezza della struttura.

Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione nella casa di riposo e residenza protetta ‘ Clemente e Nella Ciccarelli ’ di Cupra Marittima che hanno un costo di oltre 200 mila euro per i quali l’amministrazione comunale ha acceso un mutuo pari a 250 mila euro. "Si tratta di un intervento necessario per l’ adeguamento della struttura alla nuova normativa regionale – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Abbiamo avuto sempre a cure la casa di riposo, per cui abbiamo fatto eseguire uno studio con relativa progettazione e adesso sono iniziati i lavori che sono indispensabili per il corretto funzionamento della struttura e la sicurezza degli utenti della casa di riposo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori per la casa di riposo. Mutuo del Comune da 250mila euro

