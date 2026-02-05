Via ai lavori per la casa di riposo Mutuo del Comune da 250mila euro

Da ilrestodelcarlino.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana sono partiti i lavori di manutenzione nella casa di riposo ‘Clemente e Nella Ciccarelli’ a Cupra Marittima. Il Comune ha ottenuto un mutuo di 250 mila euro per coprire i costi, che superano i 200 mila euro complessivi. Le opere riguardano principalmente interventi di miglioramento e messa in sicurezza della struttura.

Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione nella casa di riposo e residenza protetta ‘ Clemente e Nella Ciccarelli ’ di Cupra Marittima che hanno un costo di oltre 200 mila euro per i quali l’amministrazione comunale ha acceso un mutuo pari a 250 mila euro. "Si tratta di un intervento necessario per l’ adeguamento della struttura alla nuova normativa regionale – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Abbiamo avuto sempre a cure la casa di riposo, per cui abbiamo fatto eseguire uno studio con relativa progettazione e adesso sono iniziati i lavori che sono indispensabili per il corretto funzionamento della struttura e la sicurezza degli utenti della casa di riposo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via ai lavori per la casa di riposo mutuo del comune da 250mila euro

© Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori per la casa di riposo. Mutuo del Comune da 250mila euro

Approfondimenti su Casa di Riposo Cupra Marittima

Patti, il Comune ottiene 250mila euro per la messa in sicurezza del costone roccioso della SP 122

Da 1,3 milioni di euro per il verde ai 5mila per il cinema: la mappa delle spese del Comune nel 2026

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Casa di Riposo Cupra Marittima

Argomenti discussi: Pietralata, a febbraio via ai lavori per realizzare il Centro d'eccellenza per la disabilità; Saluzzo, l’ex ferrovia per Airasca sarà una ciclabile. Via ai lavori dell’ultimo tratto; Sassari, via ai lavori per risistemare le strade tra Li Punti e Platamona; Lavori di scavo per conto di ITALGAS su via Parigi e strade limitrofe: modifiche alla viabilità.

Rotatoria in via Madonna dello Schioppo. Via ai lavori da lunedì per un meseL’opera costa 200mila euro e ha l’obiettivo di risolvere i problemi di viabilità e sicurezza della circolazione in un incrocio molto trafficato. msn.com

via ai lavori perCondotta idrica, via ai lavoriOltre 2 milioni di euro per l’opera di via Veratica. Rafforzerà la sicurezza e l’affidabilità del servizio idrico ... polesine24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.