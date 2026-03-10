Stasera al Terminale, per la sezione off di MetJazz, torna la rassegna Jazz Tracks curata dal Mabuse. L'evento è previsto alle 21 e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di musica jazz che vogliono ascoltare artisti dal vivo in un ambiente intimo. La serata si inserisce nel calendario degli eventi musicali promossi nel locale.

Oggi al Terminale per la sezione off di MetJazz torna la rassegna Jazz Tracks a cura del Mabuse: alle 21.15 il documentario candidato agli Oscar 2025 Soundtrack to a coup d’Etat. Colonna Sonora per un colpo di Stato di Johan Grimonprez (foto). Racconta gli intrighi delle multinazionali e della Cia, il Congo e i colonialisti senza scrupoli, l’assassinio di Patrice Lumumba e la guerra fredda. Ma anche, sullo sfondo, Louis Armstrong e Nina Simone, Max Roach e Abbey Lincon, Archie Shepp e Miles Davis: un magistrale racconto a più voci, e a ritmo di jazz e soul, su come è stata minata l’autodeterminazione africana negli anni ’60. Sempre al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Terminale stasera torna Jazz Tracks

Articoli correlati

Torna “Brera jazz pop rock vol. 5” con un ensamble jazzSabato 20 dicembre all'auditorium Annalisa Torgano, si terrà, alle ore 21 un concerto della stagione Brera jazz pop rock vol.

Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & JazzPozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale...

Tutti gli aggiornamenti su Jazz Tracks

Discussioni sull' argomento Al Terminale stasera torna Jazz Tracks; The Mastermind, a tempo di jazz; MetJazz ricorda Coltrane. Una domenica da tris. E James Brandon Lewis.

The Mastermind, a tempo di jazzStasera alle 21.15 in lingua originale al Terminale nuovo appuntamento con Jazz Tracks, la rassegna a cura del Mabuse ... msn.com

Bill Evans "Portrait In Jazz" (Vinile Trasparente 180 Gr. + 2 Bonus Tracks Limited Edition) Portrait in Jazz è stato il terzo album di Bill Evans come leader, dopo New Jazz Conceptions (1956) e Everybody Digs Bill Evans (1958). È anche il primo LP di Evans co - facebook.com facebook