Torna Brera jazz pop rock vol 5 con un ensamble jazz
Sabato 20 dicembre alle ore 21, presso l'auditorium Annalisa Torgano, torna “Brera jazz pop rock vol. 5” con un ensemble jazz. L'evento fa parte della stagione dedicata a questa produzione musicale, offrendo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo.
Sabato 20 dicembre all'auditorium Annalisa Torgano, si terrà, alle ore 21 un concerto della stagione Brera jazz pop rock vol. 5 L'ensamble jazz si esibirà in brani della storia e della tradizione. L'ingresso sarà a offerta libera. Per prenotazioni chiamare il numero 0321623354.
