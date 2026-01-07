Tutto esaurito al Palatombolone per la Dance Company

Il Palatombolone di Savignano ha registrato il tutto esaurito, attirando numerosi appassionati di tombola e di danza. L’evento ha offerto al pubblico l’opportunità di partecipare a serate di svago e di apprezzare le performance della Rimini Dance Company, scuola di ballo riconosciuta per la qualità delle sue esibizioni. Un appuntamento che ha unito divertimento e arte in un’atmosfera coinvolgente e senza eccessi.

A Savignano, il Palatombolone tutto esaurito per le tombole, ma soprattutto per godersi l'esibizione della scuola di ballo Rimini Dance Company. I maestri di ballo Chiara Pellegrini ed Enrico Clementi di Rimini, pluri campioni italiani amatori e professionisti danze folk, insieme ai loro ragazzi, hanno ballato spaziando dai classici romagnoli valzer, polka e mazurka, ai ritmi latino americani, caraibici e danze coreografiche. Chiara ed Enrico dal 2000 sono alla guida del gruppo di ballo Rimini Dance Company. Lei ha cominciato a ballare a 4 anni, lui a 11. Dal 1994 fanno coppia fissa nel ballo e nella vita con un matrimonio suggellato da due figli Michael 29 anni e Simone 19.

