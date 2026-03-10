Al Sancarluccio Davide Rossetti porta l’anima in scena con …e arriva Lei!

Al Teatro Sancarluccio, da venerdì 13 a domenica 15 marzo, va in scena lo spettacolo “…e arriva Lei!” con Davide Rossetti. L’evento si intitola “…e arriva Lei! – Gocce d’anima tra musica e poesia” e combina musica e poesia in una rappresentazione che porta l’attore sul palco con un testo originale. La compagnia teatrale ha annunciato le date e il titolo della messa in scena.

Nuovo Teatro Sancarluccio da venerdì 13 a domenica 15 marzo in scena lo spettacolo con ".e arriva Lei! - Gocce d'anima tra musica e poesia". Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo prende forma uno spettacolo che si annuncia come un viaggio sentimentale e poetico tra le pieghe più intime dell'animo umano. Con ".e arriva Lei! - Gocce d'anima tra musica e poesia", la Compagnia "Il Nudo dell'Anima" guidata da Davide Rossetti, qui nella duplice veste di interprete e regista, invita il pubblico ad attraversare un paesaggio emotivo fatto di parole, memorie e suggestioni musicali.