Monza 3 feriti per i botti di Capodanno ancora ricoverati al San Gerardo Un 15enne ha perso 4 dita
A distanza di otto giorni dai festeggiamenti di Capodanno, tre persone sono ancora ricoverate presso il reparto di emergenza del San Gerardo a Monza, a causa di incidenti legati all’uso di botti e armi a salve. Tra queste, un 15enne ha subito la perdita di quattro dita. Gli interventi e le cure continuano per i pazienti più gravi, evidenziando la persistenza delle conseguenze di un evento che richiede attenzione e prevenzione.
Nonostante siano passati otto giorni restano ricoverati i pazienti più gravi coinvolti negli incidenti da botti e armi a salve durante la notte di Capodanno. Tre persone ferite sono ancora ospedalizzate presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, impegnata in prima linea nella risposta alle emergenze legate ai traumi da scoppio e che tra la serata del 31 dicembre 2025 e la mattina del 1 gennaio 2026 ha preso in carico cinque pazienti. Tre di questi, fra cui due minori, hanno riportato lesioni di particolare gravità a mani, volto e occhi. Un ragazzo di 15 anni ha riportato un gravissimo trauma da scoppio alla mano destra, con ustioni di secondo e terzo grado e l'amputazione di quattro dita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
