al comunale una serata dedicata al grande pino daniele

Il Teatro Comunale di Porto San Giorgio ospita una serata dedicata a Pino Daniele, a causa di una forte richiesta di appassionati. La sera del 15 febbraio, le luci si spengono e il suono del sax inizia a suonare “Napul’è”, portando il pubblico nel cuore di Napoli. Una cantante femminile interpreta le canzoni di Daniele, cercando di trasmettere le sue emozioni senza imitare la voce originale. La serata si svolge in un’atmosfera intima, con il palco che si riempie di musica e ricordi.

Le luci si abbassano, il sax accenna le prime note di Napul’è creando subito quell’atmosfera napoletana verace, che è fatta di anima, emozioni blouse doman, domenica 15 febbraio il Teatro Comunale di Porto San Giorgio diventa il luogo di un incontro particolare: una voce femminile traversare il mondo musicale di Pino Daniele senza copiarlo, ma raccontandolo attraverso le grandi ed innovative sue canzoni. A portarlo sul palco è Alessandra Doria, cantante di Porto Sant’Elpidio già conosciuta dal pubblico per il successo dello spettacolo dedicato a Loredana Bertè. Ora la sfida è ancora più delicata: venti brani scelti con cura, accompagnati da immagini e testimonianze, per costruire un racconto musicale prima ancora che un concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

