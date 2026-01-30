Jacob Elordi torna a far parlare di sé, questa volta per il suo stile. L’attore sfoggia un look che unisce eleganza classica e un tocco di modernità, dimostrando di essere uno dei volti più interessanti del modo di vestire maschile oggi. Con abiti su misura e un atteggiamento disinvolto, Elordi riesce a catturare l’attenzione senza sforzi apparenti.

Tra tailoring raffinato e nonchalance contemporanea, Jacob Elord i si conferma uno dei protagonisti assoluti dello stile maschile attuale, capace di muoversi con disinvoltura tra codici classici e nuove contaminazioni. In occasione del photocall di Cime Tempestose a Los Angeles, l’attore ha scelto Chanel ribadendo il dialogo sempre più fluido tra guardaroba maschile e femminile che definisce la moda di oggi. Il fulcro del look è la giacca corta appartenente alla collezione donna PE 2026 disegnata da Matthieu Blazy: un capospalla in lana marrone a motivo pied-de-poule, impreziosito da polsini bianchi a contrasto e bottoni dorati, elementi che richiamano l’heritage della maison con uno sguardo decisamente moderno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra tailoring raffinato e nonchalance contemporanea, Jacob Elordi si conferma uno dei protagonisti assoluti dello stile maschile attuale

