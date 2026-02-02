Selezioni della Biennale di Roma 2026 al museo Barbella

Questa mattina il museo Barbella si prepara ad accogliere le selezioni per la Biennale di Roma 2026. L’evento, promosso dal Ciac presieduto da Pino Chiovaro, si svolge nei prossimi giorni e vede protagonisti artisti e curatori in cerca di un posto nella grande mostra. La struttura si popola di visitatori e addetti ai lavori, pronti a seguire le fasi di questa importante selezione.

Il museo Barbella ospiterà le selezioni della Biennale di Roma 2026, organizzata dal Ciac presieduto da Pino Chiovaro. Le selezioni si terranno dal 7 al 14 febbraio, a cura del critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone. “L'evento - sottolinea Pasqualone - porta a Chieti valenti artisti e sensibili poeti da tutta Italia”. La giuria, presieduta dallo stesso Pasqualone- selezionerà una rosa di nomi che nel maggio 2026 sarà a Roma per la Biennale, tra i seguenti creativi in mostra: Giorgio Aimola, Diego Carchesio, Bruno Candeloro, Rosella Carloni, Anna Maria Cavacini, M. Patrizia Crupi, Gianna Danese, Erc (Ercolina Delle Monache), Angela De Nobili, Merilù Di Gregorio, PierGiò (Pierluigi Di Michele), Elisabetta Di Tullio, Claudia Di Virgilio, Graziella Gagliardi, Barbara Giustiniani, Filomena Monte Fellegara, Emidio Mozzoni, Oria (Dorina Oriana Randisi), Michela Panunzi, Antonella Pezzotti, Daniela Placido, Nadia Portelli, Paola Raspu, Guillermina Rivera, Samuel Art, Dafne Santoleri, Licia Scenna, Stefania Spadano, Patrizia Traini, Alessandra Valloreo, Enzo Valerio, Tiziano Viani.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Museo Barbella “Cinema in Abruzzo - Storia e luoghi” al museo Barbella con Teate Nostra Il 20 gennaio alle ore 18, presso il Museo Barbella, si terrà la presentazione del libro “Cinema in Abruzzo - Storia e luoghi”, edito da Carsa Edizioni. Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la pianista Maria Gabriella Castiglione in concerto al museo Barbella La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Museo Barbella Argomenti discussi: Selezioni della Biennale di Roma 2026 al museo Barbella; U15, la selezione Territoriale Femminile della Sardegna verso il torneo nazionale; Collescipoli, l'artista Samuel Garcia ospite della mostra di selezione per la Biennale di Roma; Chieti, Biennale di Roma 2026: selezionati artisti e poeti da tutta Italia per l’evento al Museo Barbella. Padiglione Sudafrica, il ritiro dalla Biennale di Venezia finisce sotto indagineDopo il ritiro del Padiglione Sudafrica dalla Biennale 2026, è stata aperta una indagine interna sull'operato del ministro della cultura ... exibart.com L'antica agricoltura messicana alla Biennale di VeneziaL'antico sistema agricolo delle 'chinampas' rappresenterà il Messico alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, che si terrà dal 10 maggio al 23 novembre, con ... ansa.it Dal 7 al 14 febbraio, nel Museo Barbella di Chieti, il critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone organizza le selezioni della Biennale di Roma 2026, organizzata dal Ciac presieduto da Pino Chiovaro. "L'evento- sottolinea Pasqualone- porta a Chieti valenti - facebook.com facebook

