Ifigenia Le tre vite di una donna diventata mito la presentazione al Museo Eremitani

Da padovaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Eremitani di Padova ospita giovedì 15 gennaio 2026 alle 17.30 la presentazione del libro

Il mito rivive a Padova: giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 17.30, la Sala Romanino dei Musei Eremitani ospita la presentazione del libro "Ifigenia. Le tre vite di una donna diventata mito". Francesca Ghedini ci guida alla scoperta di una figura femminile senza tempo.L'eventoGiovedì 15 gennaio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: “Insistente e diffidente”, le accuse a mamma Catherine: “Preferisce lo scontro al bene dei figli”. Chi è la donna dalle tre vite

Leggi anche: Le accuse a mamma Catherine: “Insistente e diffidente, preferisce lo scontro al bene dei figli”. Chi è la donna dalle tre vite

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.