Un gesto concreto a tutela della vita | Bcc Romagnolo dona un defibrillatore al Centro medico Valle del Rubicone

Bcc Romagnolo ha donato un defibrillatore al Centro medico Valle del Rubicone, struttura sanitaria di Gatteo che serve anche i comuni vicini. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e la pronta risposta in situazioni di emergenza, rafforzando l’assistenza alla comunità locale. Un gesto semplice ma importante per la tutela della vita e il benessere dei cittadini.

"Un gesto concreto a tutela della vita": Bcc Romagnolo dona un defibrillatore al Centro medico Valle del Rubicone, una struttura sanitaria di Gatteo che funge da riferimento anche per i comuni limitrofi. "Con questo gesto - viene sottolineato - la banca conferma il proprio impegno concreto a.

