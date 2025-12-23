Un gesto concreto a tutela della vita | Bcc Romagnolo dona un defibrillatore al Centro medico Valle del Rubicone

Bcc Romagnolo ha donato un defibrillatore al Centro medico Valle del Rubicone, struttura sanitaria di Gatteo che serve anche i comuni vicini. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e la pronta risposta in situazioni di emergenza, rafforzando l’assistenza alla comunità locale. Un gesto semplice ma importante per la tutela della vita e il benessere dei cittadini.

🔗 Leggi su Cesenatoday.it

